شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على تشكيل مواجهة جورماهيا أمام الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن الجهاز الفنى لجورماهيا الكينى تشكيل مواجهة الزمالك، فى المباراة المقرر إقامتها فى التاسعة من مساء اليوم، على استاد برج العرب، فى الجولة قبل الأخيرة من دور المجموعات بالكونفدرالية. جاء تشكيل جورماهيا كالتالى: حراسة المرمى: فريدريك أودهيامبو. خط الدفاع: فيلمون أوتيتنو وهارون شاكافا وتشارلز مومانى. Advertisements خط الوسط: بونفيس أوموندي وارنست ويندو وجيوفري أوشينج وكينث موجوانا وفرانسيس كاهاتا. خط الهجوم: جاك تويسينجي وصامويل أونيانجو. يحتل الزمالك مؤخرة المجموعة برصيد 5 نقاط قبل مواجهة جورماهيا فى المجموعة الرابعة التى يتصدرها بترو أتلتيكو أنجولى برصيد 7 نقاط ثم نصر حسين داى فى المركز الثانى بنفس الرصيد من النقاط، بينما يأتى جورماهيا الكينى فى المركز الثالث برصيد 6 نقاط، وأخيراً الزمالك فى المركز الرابع برصيد 5 نقاط وستحدد مواجهة الفريق الأبيض مع جورماهيا الترتيب النهائى قبل الجولة الأخيرة فى المجموعة التى ستقام الأسبوع المقبل.

تشكيل الفريقين

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر تعرف على تشكيل مواجهة جورماهيا أمام الزمالك لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.