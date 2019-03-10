سوبر كورة يرصد.. كيف استقبلت جماهير الزمالك كهربا بعد واقعة البصق؟

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رصدت كاميرا "سوبر كورة" استقبال جماهير الزمالك لمحمود عبد المنعم كهربا بعد واقعة البصق على الجماهير فى مباراة الفريق الأبيض أمام بترو أتليتكو الأنجولى لحظة استبداله فى المباراة.

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