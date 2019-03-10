شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. الهدف الثالث للزمالك يضيع أمام جورماهيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تصدى فريدريك أودهيامبو حارس مرمى جورماهيا الكينى، لتسديدة رأسية من حميد أحداد لاعب الزمالك، كاد أن يسجل منها الهدف الثالث فى الدقيقة 37 من عمر المباراة التى تجمعهما حاليًا على ستاد برج العرب، ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات بكأس الكونفيدرالية الأفريقية.

وأحرز محمود علاء هدف التقدم للزمالك فى الدقيقة 12 من عمر اللقاء، ثم أحرز يوسف أوباما الهدف الثانى فى الدقيقة 25.

وجاء تشكيل الزمالك كالتالى..

فى حراسة المرمى.. محمود جنش

خط الدفاع.. عبد الله جمعة - محمود الونش - محمود علاء - حمدي النقاز

خط الوسط.. طارق حامد - فرجاني ساسي - حميد أحداد - يوسف اوباما - أحمد زيزو

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خط الهجوم.. عمر السعيد.

جاء تشكيل جورماهيا كالتالى:

حراسة المرمى: فريدريك أودهيامبو.

خط الدفاع: فيلمون أوتيتنو وهارون شاكافا وتشارلز مومانى.

خط الوسط: بونفيس أوموندي وارنست ويندو وجيوفري أوشينج وكينث موجوانا وفرانسيس كاهاتا.

خط الهجوم: جاك تويسينجي وصامويل أونيانجو.