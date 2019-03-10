ماذا يفعل الزمالك فى المواجهة الثامنة أمام جورماهيا الكينى؟

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - مع دقات التاسعة من مساء اليوم يلتقى فريق الزمالك مع جورماهيا الكينى فى إطار الجولة قبل الأخيرة من دور المجموعات بالكونفدرالية الأفريقية .
وقبل المواجهة الثامنة ، سبق أن التقى الفريقين 7 مرات فى مختلف البطولات .
أول مواجهة جمعت الفريقين كانت عام 1984 ، وفاز الزمالك فى الذهاب ، و لكن فى الإياب انسحب الفريق الكينى ، وشهدت المباراة اشتباكات بين اللاعبين و الحكم ، بعد احتساب ركلة جزاء للأبيض فتم استبعاد الفريق من نسخة البطولة.
وفى عام 1994 ، أى بعد عشر سنوات ألتقى الفريقين وتعادلا ذهابا و فاز الزمالك إيابا بهدفين مقابل هدف.
المواجهة الخامسة ، عام 1998 ألتقى الزمالك مع جورماهيا ، وخسر الأبيض فى لقاء الذهاب ، بينما فاز برباعية فى لقاء العودة .
أخر مواجهة جمعت الفريقين كانت يوم 3 فبراير وخسر فيها الزمالك 4/2 .
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