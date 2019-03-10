شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. عمر السعيد يهدر انفرادًا أمام مرمى جورماهيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أهدر عمر السعيد مهاجم الزمالك، انفرادًا كاد أن يحرز منه الهدف الثالث لفريقه فى شباك جورماهيا الكينى، بالدقيقة 27 من عمر المباراة التى تجمعهما حاليًا على ستاد برج العرب، ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات بكأس الكونفيدرالية الأفريقية.

وأحرز محمود علاء هدف التقدم للزمالك فى الدقيقة 12 من عمر اللقاء، ثم أحرز يوسف أوباما الهدف الثانى فى الدقيقة 25.

وجاء تشكيل الزمالك كالتالى..

فى حراسة المرمى.. محمود جنش

خط الدفاع.. عبد الله جمعة - محمود الونش - محمود علاء - حمدي النقاز

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خط الوسط.. طارق حامد - فرجاني ساسي - حميد أحداد - يوسف اوباما - أحمد زيزو

خط الهجوم.. عمر السعيد.

جاء تشكيل جورماهيا كالتالى:

حراسة المرمى: فريدريك أودهيامبو.

خط الدفاع: فيلمون أوتيتنو وهارون شاكافا وتشارلز مومانى.

خط الوسط: بونفيس أوموندي وارنست ويندو وجيوفري أوشينج وكينث موجوانا وفرانسيس كاهاتا.

خط الهجوم: جاك تويسينجي وصامويل أونيانجو.