شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. أوباما يسجل الهدف الثانى للزمالك أمام جورماهيا فى الدقيقة 25 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سجل الزمالك الهدف الثانى أمام جورماهيا الكينى عن طريق أوباما فى الدقيقة 25 عمر المباراة التى تجمعهما حاليًا على ستاد برج العرب، ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات بكأس الكونفيدرالية الأفريقية.

وكان محمود علاء قد سجل الهدف الأول فى الدقيقة 12.

وجاء تشكيل الزمالك كالتالى..

فى حراسة المرمى.. محمود جنش

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خط الدفاع.. عبد الله جمعة - محمود الونش - محمود علاء - حمدي النقاز

خط الوسط.. طارق حامد - فرجاني ساسي - حميد أحداد - يوسف اوباما - أحمد زيزو

خط الهجوم.. عمر السعيد