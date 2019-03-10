شكرا لقرائتكم خبر عن الأحمر ينتظر موافقة الزمالك للمشاركة مع الكويت الكويتى فى بطولة آسيا لليد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أرسل مسئولو نادى الكويت الكويتى طلب لمسئولو نادى الزمالك لاستعارة أحمد الأحمر فى بطولة آسيا للأندية لكرة اليد المحدد لها الفترة من 20 مارس الجارى و حتى 1 أبريل القادم بالكويت. Advertisements من جانبه أكد حمادة عبد البارى مدير فريق يد الزمالك أنه ينتظر قرار رئيس النادى بشأن هذه الاستعارة للرد على الفريق الكويتى. و يخوض الزمالك لقاء غدا الإثنين أمام سبورتنج فى إطار دور الـ 16 بمسابقة كأس مصر.

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