فيديو.. محمود علاء يمنح الزمالك الهدف الأول أمام جورماهيا فى الدقيقة 12

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقدم الزمالك بالهدف الأول بشباك ضيفه جورماهيا الكينى عن طريق محمود علاء فى الدقيقة 12 من عمر المباراة التى تجمعهما حاليًا على ستاد برج العرب، ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات بكأس الكونفيدرالية الأفريقية. وجاء تشكيل الزمالك كالتالى.. وجاء تشكيل الزمالك كالتالى.. فى حراسة المرمى.. محمود جنش Advertisements خط الدفاع.. عبد الله جمعة - محمود الونش - محمود علاء - حمدي النقاز خط الوسط.. طارق حامد - فرجاني ساسي - حميد أحداد - يوسف اوباما - أحمد زيزو خط الهجوم.. عمر السعيد

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