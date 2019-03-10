مباشر beIN| بث مباشر الزمالك وجورماهيا يلا شوت “جووول” kora 7sry بث مباشر الزمالك كورة...

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يترقب جمهور القلعة البيضاء اليوم نتيجة مباراة الزمالك وجورماهيا الكيني حين يستضيف ملعب برج العرب المواجهة في خامس جولات المجموعة D في البطولة الافريقية كأس الاتحاد الافريقي “الكونفدرالية” حيث يعتمد موقف الزمالك على منافسة الصعود لدور الثمانية على مباراة اليوم لاسيما بعد نتيجة المباراة الأخرى بين بترو أتليتكو ونصر حسين داي.

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مباراة الزمالك وجورماهيا بث مباشر

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تشكيل الزمالك: محمود جنش، عبد الله جمعة، محمود علاء، الونش، النقاز، طارق حامد ، فرجاني ساسي، يوسف أوباما، أحمد مصطفى “زيزو”، وفي الهجوم حميد أحداد وعمر السعيد

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عمليات الاحماء الآن تجرى على ملعب برج العرب من قبل لاعبي الناديين وسط تشجيع الجمهور الحاضر

نهاية علميات الاحماء واللاعبين يتوجهون لغرف الملابس

نزول اللاعبين للملعب وبداية اللقاء الآن

الزمالك يضغط في أول المباراة وكاد أن يحرز الهدف الأول بعد تمريرة السعيد وتسديدة حداد ولكن حارس المرمى ينقذ والزمالك يقترب من الأول

الزمالك يحرز الهدف الأول عن طريق محمود علاء برأسية من عرضية عبدالله جمعة القادمة من خطأ على حدود منطقة الجزاء بعد عرقلة انطلاقة حمدي النقاز

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تلك الفرصة وسيكتبون تأهل الزمالك.

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