يلا شوت حصري HD.. الآن رابط مشاهدة مباراة ريال مدريد وبلد الوليد بث مباشر يلا شوت حصري اليوم...

يلا شوت حصري مشاهدة مباراة ريال مدريد وبلد الوليد بث مباشر يلا شوت حصري الاسطورة كورة لايف اون لاين كورة ستار، ينتظر عشاق الساحرة المستديرة في جميع انحاء العالم مباراة ينتظرها عشاق الدوري الاسباني، حيث سيلتقي فريق ريال مدريد نظيره فريق بلد الوليد وذلك ضمن إطار منافسات الجولة السابعة والعشرون من بطولة الدوري الاسباني، لنتعرف من خلال موقعنا عن موعد انطلاق اللقاء والقنوات الناقلة لها، رابط بث مباشر الاسطورة مباراة ريال مدريد وبلد الوليد اونلاين.

مباراة ريال مدريد وبلد الوليد بث مباشر

كورة لايف اون لاين مباراة ريال مدريد وبلد الوليد بث مباشر، والجدير ذكره أن فريق ريال مدريد يدخل اللقاء وسط أجواء متوترة بعد تعرضه للخسارة المتتالية على يد برشلونة وأياكس أمستردام، أصبح وصوله للصدارة صعب للغاية حيث يحتل المركز الثالث برصيد 48 نقطة، بفارق 12 نقطة عن فريق برشلونة الذي يحتل صدارة جدول الدوري، أما عن فريق بلد الوليد فأنه يحتل المركز السادس عشر برصيد 26 نقطة، ويسعي لتحقيق الفوز لكي يحسن ترتيبه السئ، يلا شوت مباراة ريال مدريد وبلد الوليد بث مباشر.

موعد مباراة ريال مدريد وبلد الوليد

ينطلق اللقاء اليوم الأحد الموافق 10 مارس 2019 في تمام الساعة 9.45 مساءً بتوقيت القاهرة، والساعة 10.45 مساءً بتوقيت السعودية، والساعة 11.45 مساءً بتوقيت الإمارات، على ان تقوم قناة بي ان سبورت 3 ببث اللقاء على شاشتها مباشرة.

مشاهدة مباراة ريال مدريد وبلد الوليد