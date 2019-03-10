الاسطورة hd بث مباشر مباراة الزمالك وجورماهيا اليوم| yalla shoot مشاهدة الزمالك اونلاين

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شاهد بث مباشر مباراة الزمالك وجور ماهيا الكينى

بث مباشر اليوم الاحد 10 مارس 2019 فى كأس الكونفيدرالية الأفريقية، رابط yalla shoot مشاهدة مباراة الزمالك اليوم الاحد 10 مارس 2019، فى تمام التاسعة مساء بتوقيت القاهرة، العاشرة مساء بتوقيت السعودية، الحادية عشر بتوقيت الامارات، الثامنة بتوقيت الجزائر.

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سيشهد تشكيل للزمالك أمام جورماهيا عودة طارق حامد الذى غاب عن مبارة أتلتيكو للايقاف، و عودة محمود علاء من الاصابة

تشكيل الزمالك

حارس: محمود عبد الرحيم “جنش”.

الدفاع: عبد الله جمعة – محمود حمدي “الونش” – محمود علاء – حمدي النقاز.

الوسط” طارق حامد – فرجاني ساسي.

أمامهم: حميد أحداد – يوسف إبراهيم “أوباما” – أحمد سيد “زيزو”.

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الهجوم: عمر السعيد.

رابط البث المباشر مباراة الزمالك وجور ماهيا الكينى

الان الاستديو التحليلى قبل مباراة الزمالك و جورماهيا الكينى

الشوط الأول بدأ منذ لحظات

بدأت المباراة بضغط زملكاوى كبير لاحراز هدف مبكر، و انفراد لصالح الزمالك لكن مدافعى جورماهيا يشتتوا الكرة

فى الدقيقة 11 استطاع اللاعب محمود علاء أن يحرز الهدف الأول لنادى الزمالك

مرت 22 دقيقى من أحداث الشوط الأول من المباراة و النتيجة تقدم الزمالك بهدف

انتهى الشوط الأول بتقدم الزمالك بهدفين مقابل لا شىء