مباراة ريال مدريد وبلد الوليد بث مباشر… بث مباشر مباراة ريال مدريد ضد بلد الوليد |ريال مدريد وبلد...

ريال مدريد وبلد الوليد بث مباشر يلا شوت ريال مدريد وبلد الوليد بث مباشر تبدأ مباراة الأسبوع السابع والعشرون في الدورى الإسبانى يوم الأحد 10/3/2019، ريال مدريد وبلد الوليد بث مباشر كورة اون لاين ويستضيف فريق بلد الوليد منافسه ريال مدريد على ملعب خوسيه زويلا، ويأمل بلد الوليد في تحقيق فوز كبير أمام منافسه والاستمرار في التألق، بينما يطمح الريال في استعادة كيانه وتركيزه وتحقيق انتصار يقربه من الصدارة المفقودة.

ريال مدريد وبلد الوليد بث مباشر اليوم

بث مباشر كووورة ويحل فريق الريال المركز الثالث في الترتيب 48 نقطة من تحقيق الفوز في 15 لقاء والتعادل 3 وخسارة 8 مباريات، وكان الريال قد خسر في مواجهة الجولة الماضية بكلاسيكو إسبانيا بنتيجة 1-0، كما ودع كأس الملك على يد نفس الفريق بنتيجة 4-1 في مجموع المبارتين، وتلقى ريال مدريد ضربة موجعة بعد الهزيمة على يد أياكس في لقاء الإياب بدور ال16 بدورى الأبطال وتوديعه للبطولة بعدما كان متقدم في مباراة الذهاب 2-1 .

ويذكر أن الفريقين قد التقيا في الدور الأول بالأسبوع الحادى عشر من الدورى، وحقق الريال الفوز بهدفين نظيفين.

ريال مدريد وبلد الوليد بث مباشر

ريال مدريد وبلد الوليد بث مباشر هاي كورة تقام مباراة بلد الوليد وريال مدريد في الأسبوع السابع والعشرون بالليجا الإسباني يوم الأحد 10/3/2019، ريال مدريد وبلد الوليد بث مباشر في الجول وتنطلق صافرة الحكم في تمام الساعة 21:45 مساء بتوقيت القاهرة، ريال مدريد وبلد الوليد بث مباشر يلا شوت حصريا الساعة 22:45 بالتوقيت السعودي الدولى، ريال مدريد وبلد الوليد بث مباشر البطولة وفي الساعة 19:45 بالتوقيت الدولى لغرينتش.

القنوات الناقلة للقاء بلد الوليد والريال

ريال مدريد وبلد الوليد بث مباشر كورة إكسترا تذاع مباراة بلد الوليد والريال على قنوات bin sport ضمن أحداث الجولة ال27 بالدورى الإسبانى، ريال مدريد وبلد الوليد بث مباشر بي ان سبورت وتنقل المباراة على قناة hd3 بالإضافة استوديو تحليلى كبير يضم العديد من النجوم للتعليق على أهم أحداث المباراة وتحليل اللقاء فور الانتهاء.

مشاهدة مباراة ريال مدريد وبلد الوليد بث مباشر 10-03-2019 الدوري الاسباني

بداية الشوط الاول