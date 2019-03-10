الشوط الثاني يلا شوت Yalla shoot مشاهدة مباراة الزمالك وجورماهيا بث مباشر يوتيوب بدون تقطيع | مباراة...

مشاهدة مباراة الزمالك وجورماهيا بث مباشر يلا شوت بدون تقطيع في الجولة الخامسة من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا | تابع لايف مباراة الزمالك وجورماهيا بث مباشر يوتيوب بدون تقطيع اليوم الأحد الموافق 10-3-2019، حيث تترقب الجماهير في كل مكان مشاهدة مباراة الزمالك بث مباشر كورة ستار في واحدة من اهم مباريات الفارس الأبيض لهذا الموسم، والتي تعد بمثابة النقطة الفاصلة والحاسمة في تأهل الزمالك للدور التالي من البطولة في حال نجح في الفوز خلال هذه المباراة.

بث مباشر مباراة الزمالك وجورماهيا كورة لايف | سيحاول الزمالك بث مباشر اليوم إسعاد جماهيره الكبيرة في كل مكان، وذلك بتحقيق الفوز على فريق جورماهيا، والثأر من الهزيمة التي لحقت به من نفس الفريق خلال الجولة الأولي من البطولة بنتيجة 4-2.

مشاهدة مباراة الزمالك وجورماهيا الكيني مباشر الشوط الثاني | يقع الزمالك في المجموعة الرابعة بالكونفدرالية الإفريقية، والتي تضم كلا من جورماهيا الكيني ونصر حسين داي وبترو اتلتيكو، ويقع الزمالك في المركز الرابع بالمجموعة مؤقتاَ وذلك بعد فوز بترو اتلتيكو اليوم على فريق نصر حسين داي الجزائري.

القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الزمالك وجورماهيا

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رابط يلا شوت الجديد حصري مشاهدة مباراة الزمالك وجورماهيا لايف yalla shoot | بعد دقائق قليلة تنطلق أحداث الشوط الاول من مباراة الزمالك وجورماهيا الكيني مباشر في الجولة الخامسة من دور المجموعات بالكونفدرالية الإفريقية.

بث مباشر مباراة الزمالك يلا شوت – الهدف الأول للزمالك عن طريق محمود علاء في الدقيقة 10 من زمن الشوط الأول.

الهدف الثاني للزمالك في الدقيقة 25 عن طريق أوباما.

سيطرة من جانب نادي الزمالك على مجريات اللقاء، والزمالك يواصل الضغط على دفاعات جورماهيا بشكل مستمر