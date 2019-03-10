يلا شوت بث مباشر مباراة الزمالك وجورماهيا اليوم 10-3-2019 – رابط سريع بدون تقطيع hd- نهاية...

يلاشوت مباراة الزمالك وجورماهيا الكيني رابط الأسطورة يوتيوب كورة أونلاين ماتش الزمالك وجورماهيا الكيني بث مباشر مباراة الزمالك وجورماهيا الكيني اليوم الأحد 10- 3- 2019، يلتقي اليوم فريق القلعة البيضاء مع نظيره الكيني جورماهيا في مباراة نارية مرتقبة من ضمن مباريات الجولة قبل الأخيرة من دور المجموعات في بطولة الكونفدرالية الأفريقية 2019، وعبر موقعنا “عرب فور نيوز” نوفر لكم رابط بث مباشر مباراة الزمالك وجورماهيا الكيني بدون تقطيع أو تشويش.

مباراة الزمالك وجورماهيا الكيني

مشاهدة مباراة الزمالك وجورماهيا الكيني، على ملعب استاد برج العرب في مدينة الإسكندرية، يواجه اليوم فريق نادي الزمالك غريمه جورماهيا الكيني مباراة العودة في ظل حضور 10 آلاف مشجع من محبي القلعة البيضاء، وتأتي تلك المباراة من ضمن منافسات الجولة قبل الأخيرة من بطولة الكونفدرالية الإفريقية.

بث مباشر مباراة الزمالك وجورماهيا الكيني، يدخل نادي الزمالك اليوم ساعياً لحصد 3 نقاط عالية، كي يضمن التأهل إلى الدور الربع نهائي من بطولة الكونفدرالية الإفريقية.

يلاشوت مباراة الزمالك وجورماهيا الكيني، يدخل فريق جورماهيا لقاء اليوم وهو يأمل في تحقيق المفاجأة والفوز مرة ثانية على نادي الزمالك، مثلما فوزه عليه في مباراة الجولة الأولى له معه بكينيا، وكانت نتيجة المباراة 4-2.

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موعد مباراة الزمالك وجورماهيا الكيني

تنطلق صافرة حكم مباراة الزمالك وجورماهيا الكيني في تمام الساعة التاسعة مساء اليوم الأحد 10 مارس 2019 وفقاً لتوقيت مدينة القاهرة.

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وفي تمام الساعة العاشرة مساء وفقاً لتوقيت السعودية.

بث مباشر مباراة الزمالك وجورماهيا

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انتهاء الشوط الأول من عمر مباراة الزمالك وجورماهيا بهدفين دون مقابل للزمالك.

الزمالك 2 – صفر جورماهيا