يلاشوت الزمالك و جورماهيا اليوم 10 مارس 2019 بدون تقطيع وبجودة الHD – الهدف الثاني للزمالك

يلا شوت بث مباشر مباراة الزمالك، تتجه أنظار الملايين من محبي الساحرة المستديرة اليوم نحو استاد ملعب برج العرب بمدينه الإسكندرية حيث المباراة المرتقبة من قبل محبي نادي الزمالك حيث يلتقي اليوم نادي القلعة البيضاء مع نظيره جورماهيا الكيني في مباراة العودة، وهي مباراة من ضمن منافسات الجولة قبل الأخيرة من بطوله الكونفدرالية الأفريقية ،2019 وعبره موقعنا عرب فور نيوز نقدم لكم خدمه البث المباشر حيث سيتم توفير رابط بث مباشر مباراة الزمالك و جورماهيا الكيني اليوم بدون تقطيع أو تشويش.

يلاشوت الزمالك و جورماهيا

على ملعب استاد برج العرب يلتقي اليوم نادي الزمالك مع نظيره الكيني في ظل منافسات الجوله القبل الاخيره من دوري المجموعات من بطوله الكونفدرالية الأفريقية 2019.

بث مباشر مباراة الزمالك و جورماهيا الكيني يدخل نادي الزمالك للقاء اليوم سعياً للنيل من غريمه الكيني والذي استطاع التغلب عليه في مباراة الذهاب و التي انتهت لصالح الكيني بأربعة أهداف مقابل هدفين لنادي الزمالك.

مشاهده مباراة الزمالك و جورماهيا الكيني وعلى الجانب الأخر يدخل جورماهيا الكيني لقاء اليوم مع الزمالك وهو يعمل في تحقيق الفوز للمره الثانية مثل ما استطاع بكل النجاح أن يحققه في مباراته الأولى معه التي انتهت بنتيجة 4 أهداف لهدفين للزمالك.

موعد مباراة الزمالك وجورماهيا

مباراة الزمالك و جورماهيا، وسط حشد جماهيري يبلغ 10000 مشجع تنطلق اليوم مباراة الزمالك ضد جورماهيا وفقا للتوقيت التالية

في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة.

في تمام الساعة العاشرة وفقاً لمدينه مكه المكرمة.

في تمام الساعة السابعة مساء بتوقيت جرينتش.

تشكيل نادي الزمالك

حراسة المرمى: محمود عبد الرحيم جنيش

خط الدفاع: محمود علاء، عبد الله جمعة، حمدي النقاز، محمود الونش.

خط الوسط: ساسي، أوباما، أحداد، زيزو، طارق حامد.

الهجوم:عمر السعيد.

تشكيل نادي جورماهيا

حراسة المرمى: فريدريك أودهيامبو.

خط الدفاع: فيلمون، أوتيتنو وهارون شاكافا وتشالز موماني.

خط وسط: يونفيس أوموندي وارنست ويندو وجيوفري اوشينج وكينث موجوانا وفرانسيس كاهاتا.

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خط الهجوم جالك تويسينجي وصامويل اونيانجو.

بث مباشر مباراة الزمالك و جورماهيا

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مباراة الزمالك وجورماهيا

بداية المباراة

نزول الفريقين إلى أرض ملعب استاد برج العرب.

تمريرات قوية بين لاعبي الفريق

الهدف الأول لفريق نادي الزمالك أحرز اللاعب محمود علاء

بطاقة صفراء يحصل عليها اللاعب أونيانجو

مر 20 دقيقة من عمر اللقاء ومازال الزمالك مسيطر على أجواء المباراة.

الدقيقة 25 الهدف الثاني للزمالك يوسف أوباما.