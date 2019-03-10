مباشر.. نتيجة وأهداف مباراة الزمالك وجورماهيا اليوم 10 مارس 2019 Zamalek في الكونفدرالية الإفريقية

نتيجة وأهداف مباراة الزمالك وجورماهيا اليوم، ما زلنا نتابع معكم ما يخص مباراة الزمالك وجورماهيا اليوم الأحد 10 من مارس 2019 في الجولة الخامسة من دور المجموعات بكاس الكونفدرالية، حيث يستضيف الفارس الأبيض ضيفاً ثقيلا فريق جورماهيا الكيني في واحدة من المباريات الهامة والكبيرة التي يسعى من خلالها الزمالك المصري لتحقيق التوازن في كاس الكونفدرالية الإفريقية، ولعل جميع الجماهير تتابع الآن ملخص ونتيجة مباراة الزمالك وجورماهيا اليوم في الجولة الخامسة من كاس الكونفدرالية.

ومن خلال الدور المنوط به عبر موقعنا نزودكم بتغطية مستمرة أول بأول فيما يخص نتيجة وأهداف مباراة الزمالك وجورماهيا اليوم في الجولة الخامسة من كاس الكونفدرالية 2019، ويدخل الزمالك تلك المباراة متواجداً في المركز الرابع من ترتيب المجموعة الرابعة برصيد 5 نقاط، فيما يدخل جورماهيا اللقاء متواجداً في المركز الثالث برصيد 6 نقاط.

نتيجة مباراة الزمالك وجورماهيا اليوم

يبحث الكثير الآن عن ملخص ونتيجة مباراة الزمالك وجورماهيا اليوم، أهداف الزمالك اليوم في الكونفدرالية، مشاهدة ملخص مباراة الزمالك اليوم الأحد 10-3-2019 في كاس الكونفدرالية الإفريقية، وهذا ما سنتابعه معكم من خلال السطور القليلة المقبلة عبر هذا المقال.

ملخص واهداف مباراة الزمالك وجورماهيا

انطلقت مباراة الزمالك وجورماهيا اليوم في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت مصر وفلسطين، وانطلقت في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت مكة المكرمة وبغداد، فيما انطلقت صافرة الحكم لمباراة الزمالك اليوم في تمام الساعة الحادية عشر مساء حسب توقيت الإمارات العربية المتحدة.

نتيجة مباراة الزمالك وجورماهيا اليوم: انطلقت المباراة وسط أجواء شديدة الحماس من لاعبي الفريقين ومن الجماهير في مدرجات ملعب الأخير، ومرور 20 دقيقة من زمن المباراة ويسجل اللاعب محمود علاء هدف للزمالك في الدقيقة 13 من زمن الشوط الأول لتكون نتيجة مباراة الزمالك وجورماهيا الآن 1-0 للفارس الأبيض.

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وفي الدقيقة 25: يسجل يوسف أوباما هدف الزمالك الثاني من خلال صناعة هدف من عمر السعيد ويسدد الكرة أوباما بقوة لتسكن شباك جورماهيا، وتكون النتيجة هدفين للفارس الأبيض.

هدف محمود علاء

هدف يوسف أوباما

وما زال الفارس الأبيض يهاجم بقوة ويسيطر على الكرة وتكرار الهجمات وتكتل دفاعي من جانب لاعبي جور ماهيا، ولكن الزمالك يهاجم بقوة ويبحث عن الهدف الثالث.