بث مباشر الأن| مباراة نهضة بركان وأوثو دويو بث مباشر كاس الكونفدرالية لايف | يلا شوت الجديد | نهضة...

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يلا شوت نهضة بركان وأوثو دويو بث مباشر yalla shoot اليوم الأحد 10 مارس 2019 موعدنا مع مباراة نهضة بركان وأوثو ديو في إطار جولات المجموعة الأولى في كأس الكونفدرالية الأفريقية للجولة الخامسة، وذلك يلا كورة نهضة بركان وأوثو دويو – yallakora من خلال ملعب البلدي بمدينة بركان، حتى يتم حسم الصعود إلى دور الثمانية.

بث مباشر مباراة نهضة بركان وأوثو دويو

بث مباشر مباراة نهضة بركان وأوثو دويو كورة اون لاين – kora online وفي المباراة التي أُقيمت في الكونغو بين فريق نهضة بركان وأوثو ديو تعادل الفريقين بهدف لكل واحد منهم، وحصل الفريقين من خلال هذه المباراة على نقطة واحدة فقط، بي ان سبورت بث مباشر مباراة نهضة بركان وأوثو دويو – bein sport ولكن سيحاول اليوم نهضة بركان ضمان الصعود من خلال الفوز على أوثو دويو ويأخذ في اعتباره عامل الجمهور والأرض.

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بث مباشر مباراة نهضة بركان وأوثو دويو اليوم

بث مباشر مباراة نهضة بركان وأوتو دويو البطولة – elbotola وسوف نلتقي مع هذه المباراة اليوم في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت المغرب، بث مباشر مباراة نهضة بركان وأوثو دويو في الجول – filgoal وفي تمام الساعة التاسعة بتوقيت القاهرة، الاسطورة بث مباشر مباراة نهضة بركان وأوثو دويو – وفي العاشرة مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية.

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نزول اللاعبين الان الى ارض الملعب

بداية الشوط الأول

الهدف الاول لفريق نهضة بركان فى اول عشر دقائق