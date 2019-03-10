بث مباشر مباراة الزمالك وجورماهيا اليوم الأحد 10 مارس |موعد مباراة الزمالك اليوم.. القنوات الناقلة...

zamalek today.. مشاهدة مباراة الزمالك وجورماهيا بث مباشر اليوم الأحد live

يقوم نادي الزمالك بقيادة مدربه كريستيان جروس،باستضافة نظيره فريق جورماهيا الكيني، اليوم الأحد، وذلك في تمام الساعة التاسعة مساءاً، على ملعب برج العرب بالإسكندرية، وذلك ضمن منافسات الجولة الخامسة من بطولة الكونفدرالية الأفريقية.

zamalek today.. مشاهدة مباراة الزمالك وجورماهيا بث مباشر اليوم الأحد live

ويسعي الفريق الأبيض لتحقيق الفوز الثاني على التوالي، بعدما فاز في المباراة الماضية على نادي بيترو اتليتكو الانجولي، بنتيجة هدف في الجولة الرابعة من دور المجموعات.

zamalek today.. مشاهدة مباراة الزمالك وجورماهيا بث مباشر اليوم الأحد live

وقد استقر المدير الفني السويسري كريستيان جروس ، المدير الفني لفريق بنادي الزمالك على تشكيل الفرقة لمباراة اليوم أمام جورماهيا الكيني، في المباراة التي تجمع الفريقين على ملعب الجيش بمدينة برج العرب.

التشكيل المتوقع لنادي الزمالك اليوم :

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خط الدفاع : حمدي النقاز – محمود علاء – محمود حمدي الونش – عبد الله جمعة.

خط الوسط : طارق حامد – فرجاني ساسي – يوسف أوباما – أحمد مصطفى زيزو.

حراسة المرمى : محمود عبدالرحيم جنش

خط الهجوم : عمر السعيد – حميد أحداد.

ويمكنكم زوارنا الأعزاء ، متابعة البث المباشر لمباراة نادي الزمالك، ضد فريق جورماهيا الكيني في بطولة الكونفدرالية الأفريقية، وذلك من خلال موقع ” عرب نيوز” .