- 1/2
- 2/2
محمد عراقي
تعرض رجب بكار، لاعب بيراميدز، لحادث سير مروع أثناء ذهابه لمران فريقه، نتج عنه تهشم سيارته وتعرض اللاعب لكدمات وجروح، إلا أنه أصر على المشاركة فى مران فريقه اليوم الأحد.
ويقدم رجب بكار مستويات جيدة مع بيراميدز هذا الموسم ليحجز لنفسه مكانًا أساسيًا فى تشكيلة الفريق الممتلئ بنجوم الصف الأول.
سيارة رجب بكار
كانت هذه تفاصيل خبر حادث مروع لنجم بيراميدز وتحطم سيارته لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الموجز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.