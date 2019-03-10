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حادث مروع لنجم بيراميدز وتحطم سيارته

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محمد عراقي

تعرض رجب بكار، لاعب بيراميدز، لحادث سير مروع أثناء ذهابه لمران فريقه، نتج عنه تهشم سيارته وتعرض اللاعب لكدمات وجروح، إلا أنه أصر على المشاركة فى مران فريقه اليوم الأحد.

ويقدم رجب بكار مستويات جيدة مع بيراميدز هذا الموسم ليحجز لنفسه مكانًا أساسيًا فى تشكيلة الفريق الممتلئ بنجوم الصف الأول.

سيارة رجب بكار

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