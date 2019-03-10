بث مباشر بدون تقطيع.. الزمالك × جور ماهيا (الكونفدرالية)

كتب: ضياء السقا

يستضيف الزمالك، جور ماهيا الكيني، في التاسعة مساء اليوم الأحد، على ملعب برج العرب، في الجولة الخامسة من دور المجموعات، بكأس الكونفدرالية الإفريقية.

وخسر الزمالك في الجولة الأولى من جورماهيا الكينى، في كينيا 4-2، ثم تعادل مع نصر حسين داي 1-1، في القاهرة، وتعادل مع بترو أتلتيكو ببرج العرب 1-1 في الجولة الثالثة، وحقق فوزا غاليا في الجولة الرابعة على بترو أتلتيكو في أنجولا.

ولا بديل أمام الزمالك سوى الفوز على جور ماهيا للحفاظ عى آماله في التأهل لدور الـ16.

ويحتل الأبيض المركز الثالث بالمجموعة بـ5 نقاط، فيما يتصدر نصر حسين داي الترتيب بـ7 نقاط، يليه جور ماهيا بـ6 نقاط، ويتذيل بترو أتلتيكو الترتيب بـ4 نقاط.

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وجاء تشكيل الزمالك كالتالي:

فى حراسة المرمى: محمود جنش

فى الدفاع: عبد الله جمعة - محمود الونش - محمود علاء - حمدي النقاز

فى الوسط: طارق حامد - فرجاني ساسي - حميد أحداد - يوسف أوباما - أحمد زيزو

فى الهجوم: عمر السعيد