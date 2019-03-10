مفاجآت في تشكيل الزمالك أمام جورماهيا الكيني في الكونفدرالية

كتب: ضياء السقا أعلن السويسرى كريستيان جروس المدير الفنى للزمالك، تشكيل فريقه الذي سيواجه به جورماهيا الكيني، على ملعب برج العرب، في الجولة الخامسة من دور المجموعات، بكأس الكونفدرالية الإفريقية. وجاء تشكيل الزمالك كالتالى: فى حراسة المرمى: محمود جنش فى الدفاع: عبد الله جمعة - محمود الونش - محمود علاء - حمدي النقاز Advertisements فى الوسط: طارق حامد - فرجاني ساسي - حميد أحداد - يوسف أوباما - أحمد زيزو فى الهجوم.. عمر السعيد دكة البدلاء: عماد السيد - محمد عبد الغني - محمود كهربا - إبراهيم حسن - بهاء مجدي - محمود عبد العزيز - أحمد مدبولي، فيما تم استبعاد الثلاثي أيمن حفنى ومحمد عنتر ومحمد عبد السلام. ويحتل الزمالك المركز الثالث بالمجموعة بـ5 نقاط، فيما يتصدر نصر حسين داي الترتيب بـ7 نقاط، يليه جور ماهيا بـ6 نقاط، ويتذيل بترو أتلتيكو الترتيب بـ4 نقاط.

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