بالفيديو.. الأول للزمالك.. علاء يعود من الإصابة بهدف أمام جور ماهيا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

افتتح محمود علاء مدافع فريق الزمالك أهداف مباراة فريقه أمام جور ماهيا بالتسجيل في شباك الفريق الكيني في المباراة التي تجرى حاليًا على ملعب "برج العرب" بالاسكندرية.

وسجل علاء هدفًا أمام بطل كينيا في الدقيقة 12 من رأسية رائعة بعد عرضية متقنة من عبد الله جمعة، ليتقدم الأبيض بالنتيجة في المباراة التي تأتي ضمن منافسات الجولة الخامسة عن المجموعة الرابعة بمسابقة الكونفدرالية.

وكان علاء غاب عن الزمالك منذ مباراة إنبي بالدوري بسبب الإصابة حيث لم يشارك في مباراتي بترو أتليتكو الأنجولي بجانب مباراة طلائع الجيش بالدوري.

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ويتصدر محمود علاء ترتيب هدافي الدوري المصري برصيد 12 هدفًا بالتساوي مع أحمد علي مهاجم فريق المقاولون العرب.

ويتواجد الزمالك في المركز الأخير بمجموعته برصيد خمس نقاط، في المقابل يتواجد جور ماهيا في المركز الثالث برصيد ست نقاط خلف الثنائي بترو أتليتكو ونصر حسين داي الجزائري حيث يتقاسم الثنائي الصدراة برصيد سبع نقاط.

جدير بالذكر أن الزمالك بإمكانه الوصول لصدارة المجموعة حال فوزه على جور ماهيا في مباراة الليلة.