مباشر الكونفدرالية.. الزمالك 2 - 0 جور ماهيا.. أوباما يعزز

محمد اسماعيل - القاهرة - متابعة - محمد همام:

زوار الخليج 365 الكرام تابعوا معنا تغطية مباشرة لمباراة الزمالك وجور ماهيا الكيني في اللقاء الذي يقام على ملعب "برج العرب" بالاسكندرية ضمن منافسات المرحلة الخامسة عن المجموعة الرابعة بمسابقة الكونفدرالية.

ويتصدر فريق بترو أتليتكو الأنجولي ترتيب المجموعة برصيد سبع نقاط بالتساوي مع نصر حسين داي الجزائري، في المقابل يحتل جور ماهيا المركز الثالث برصيد ست نقاط، ويتذيل الزمالك الترتيب بخمس نقاط.

وكان بترو أتيلتكو افتتح مباريات الجولة بالفوز على نصر حسين داي بهدفين دون، ليصبح أمام الزمالك فرصة الوصول للصدارة حال الفوز في مباراة الليلة.

تشكيل الزمالك: محمود عبد الرحيم "جنش" - محمود علاء - محمود حمدي "الونش" - حمدي النقاز - فرجاني ساسي - طارق حامد - يوسف أوباما - أحمد مصطفى "زيزو" - حميد أحداد - عمر السعيد.

تفاصيل المباراة

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الدقيقة الثانية من بداية المباراة شهدت إهدار المغربي حميد أحداد فرصة هدف للزمالك بعدما انفرد بالمرمى لكن حارس الفريق الكيني يتألق ويبعد الكرة.

خطورة الزمالك تواصلت وهذه المرة تسديدة من جانب عمر السعيد لاعب الفريق الأبيض في الدقيقة التاسعة لكن تجد الكرة حارس الفريق الكيني.

وشهدت الدقيقة 12 من بداية المباراة تسجيل محمود علاء هدف الزمالك الأول من رأسية رائعة بعد عرضية متقنة من عبد الله جمعة لتصبح النتيجة (1-0) للأبيض.

وفي الدقيقة 26 من زمن أحداث الشوط الأول عزز يوسف أوباما النتيجة لصالح الزمالك بعدما سجل الهدف الثاني للأبيض بتسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء.

وكاد حميد أحداد في الدقيقة 37 أن يسجل الهدف الثالث للزمالك من كرة رأسية رائعة لكن حارس الفريق الكيني يتألق ويبعد الكرة قبل دخولها الشباك.