تقرير.. أجويرو و4 لاعبين يهددون عرش صلاح كهداف للبريميرليج

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

أصبح المنافسة على الوصول لقمة ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي "بريميرليج"، مشتعلة قبل نهاية الدوري الإنجليزي بـ 8 جولات في ظل دخول أكثر من لاعب في صراع على الوصول للصدارة.

وشهدت الجولة 30 من منافسات الدوري الإنجليزي نجاح أكثر من لاعب في التسجيل خلال هذا الأسبوع مقابل إخفاق آخرين.

- غياب أجويرو وصلاح

لا جديد بشأن ثنائي مانشستر سيتي وليفربول سيرجيو أجويرو ومحمد صلاح بعدما غابا مرة أخرى عن التسجيل.

أجويرو هداف الدوري الإنجليزي بـ18 هدفًا غاب عن التسجيل آخر جولتين أمام بورنموث وواتفورد، بينما واصل صلاح للمباراة الرابعة على التوالي غيابه عن زيارة شباك الخصوم.

آخر أهداف صلاح كانت أمام بورنموث في المباراة التي جاءت ضمن الأسبوع 26 ليغيب بعد ذلك عن التسجيل أمام مانشستر يونايتد وواتفورد وإيفرتون وأخيرًا بيرنلي ليصبح رصيده متوقف عند 17 هدف.

- دخول ثنائي

استطاع الثنائي بير إيمريك أوباميانج وهاري كين لاعبا آرسنال وتوتنهام من استغلال هذا الأسبوع بالتسجيل أمام مانشستر يونايتد وساوثهامبتون على الترتيب ليصبح .

الجابوني أوباميانج سجل في فوز فريقه أمام مانشستر يونايتد في مباراة انتهت لصالح "الجانرز" بنتيجة (2-0)، في المقابل أحرز كين هدفًا لصالح توتنهام في خسارة "السبيرز" أمام ساوثهامبتون (2-1).

وأصبح أوباميانج وكين رصيدهما من الأهداف 17 هدفًا ليتساوى مع محمد صلاح -هداف الدوري الإنجليزي في الموسم الماضي برصيد 32 هدف-.

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- ثنائي جديد ينضم للقائمة

فرض الثنائي ساديو ماني ورحيم ستيرلينج لاعبا ليفربول ومانشستر سيتي نفسهما خلال هذه الجولة.

ماني سجل هدفين لليفربول في فوز عريض حققه الريدز أمام بيرنلي بنتيجة (4-2) ليرفع السنغالي أهدافه إلى 16 هدف.

في المقابل، قاد ستيرلينج فريقه مانشستر سيتي بعدما سجل ثلاثة أهداف "هاتريك" في شباك واتفورد ليصبح رصيده 15 هدفًا في الدوري.

ترتيب الهدافين بعد نهاية الأسبوع الـ30:

- سيرجيو أجويرو 18 هدف

- محمد صلاح 17 هدف

- بير إيمريك أوباميانج 17 هدف

- هاري كين 17 هدف

- ساديو ماني 16 هدف

- رحيم ستيرلينج 15 هدف