مدرب جور ماهيا يعلن تشكيل فريقه لمواجهة الزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مراسل الخليج 365: أعلن الجهاز الفني لفريق جورماهيا عن التشكيل الذي سيخوض به الفريق مباراة الزمالك المقرر لها مساء اليوم على ملعب برج العرب في الجولة الخامسة لمباريات دور المجموعات بالكونفدرالية. جاء التشكيل كالتالي: حراسة المرمى : فريدريك اودهيامبو خط الدفاع: فيلمون اوتيتنو وهارون شاكافا و تشارلز موماني . Advertisements خط الوسط: بونفيس أوموندي و ارنست ويندو وجيوفري أوشينج و كينث موجوانا وفرانسيس كاهاتا. خط الهجوم: جاك تويسينجي و صامويل أونيانجو. ويحتل الزمالك المركز الأخير برصيد خمس نقاط، في المقابل يحتل جور ماهيا المركز الثالث برصيد ست نقاط. جدير بالذكر أن بترو أتليتكو يتصدر ترتيب المجموعة برصيد سبع نقاط متفوقًا بفارق المواجهات المباشرة عن نصر حسين داي الجزائري.

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