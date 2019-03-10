الاتحاد العربي: آل الشيخ رئيسًا.. وأبوريدة في منصب جديد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هادي المدني

أعلن الاتحاد العربي لكرة القدم، استمرار تركي آل الشيخ مالك نادي بيراميدز في منصبه، وتراجعه عن موقفه السابق بخصوص إمكانية الرحيل منعًا لعدم لتضارب المصالح بين ملكيته لناديه، ومنصبه في الاتحاد العربي.

وقال الاتحاد العربي في منشور عبر حسابه الرسمي على "تويتر" اليوم الأحد:"شهد الاجتماع مطالبة كافة أعضاء اللجنة لمعالي رئيس الاتحاد العربي، رئيس اللجنة التنفيذية باستمراره في منصبه، وقد لبى معالي الأستاذ تركي بن عبدالمحسن آل الشيخ طلب أعضاء اللجنة، وأعلن عن استمراره حتى نهاية فترته الرئاسية، متمنيًا استمرار التعاون والعمل المشترك بين الاتحاد وأعضائه".

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وتابع الاتحاد العربي: "أعلن رئيس الاتحاد العربي عن البدء في الترتيبات الخاصة للإعداد للنسخة الثانية من مسابقة كأس العرب للأندية، وإطلاق مشروع تنمية الرياضة في عدد من البلدان العربية، كذلك أعلن معاليه عن مساندته للاتحادات الوطنية للتغلب على أي مصاعب تواجهها".

كما تم اعتماد جوائز سنوية لأفضل(اتحاد، لاعب، مدرب، والهداف)، على أن تكون البداية بنهائي مسابقة كأس زايد للأندية الأبطال التي ستقام في الـ18 من أبريل القادم بمدينة العين الإماراتية.

وقرر الاتحاد العربي لكرة القدم تشكيل مجموعة من اللجان، كان من بينها لجنة العلاقات الدولية يترأسها هاني أبوريدة رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم.