بالصور.. نجاة لاعب بيراميدز من الموت

تعرض رجب بكار لاعب فريق بيراميدز لحادث سير عنيف اليوم الأحد. وكتب اللاعب عبر صفحته الرسمية فيس بوك: «قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا.. الحمد لله دائمًا وأبدًا.. اللهم أحسن الختام». ولم يتحدث لاعب بيراميدز عن حالته، أو تفاصيل الحادث وجعل الأمر مُبهم لمتابعيه.

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