تواجدت أعداد قليلة من جماهير نادي الزمالك في مدرجات ملعب ستاد الجيش بمدينة برج العرب قبل المباراة المرتقبة بين الفريق الابيض ونظيره جورماهيا الكيني في بطولة الكونفدرالية الإفريقية الفريق الابيض ونظيره جورماهيا الكيني في بطولة الكونفدرالية الإفريقية وحرصت الجماهير على توجيه التحية إلى اللاعبين قبل انطلاق المباراة حيث هتفت : تعال تعال.. تعال نكسب أفريقيا وقامت الجماهير أيضا بتوجيه تحية خاصة لكل لاعب على هامش أداء فترة الاحماء

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر جماهير الزمالك تهتف للاعبي الفريق قبل مواجهة جورماهيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.