ارسنال يوقف إنطلاقة سولشاير مع مانشستر يونايتد

تعرض مانشستر يونايتد للخسارة من نظيره آرسنال بثنائية نظيفة في اللقاء الذي جمعهما مساء اليوم ضمن منافسات الأسبوع الثلاثون من الدوري الإنجليزي "البريميرليج".
وتعد هي الهزيمة الأولي التي يتعرض لها الفريق في الدوري الإنجليزي منذ تولي النرويجي اولي سولشاير القيادة الفنية للفريق خلفًا للبرتغالي جوزيه موروينيو، حيثقاد سولشاير الفريق في ثلاث عشر مباراة، استطاع أن يحقق الفوز في تسع مباريات وتعادل في ثلاث، وخسر في مباراة اليوم أمام آرسنال.
مانشستر يونايتد تلقي الهزيمة الأولي في الدوري الإنجليزي منذ تولي سولشاير تدريب الفريق، لكنها
الجدير بالذكر أن مانشستر يونايتد يحتل المركز الخامس برصيد 58 نقطى في ترتيب الدوري الإنجليزي.
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