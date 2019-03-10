اخبار الرياضه

ارسنال يوقف إنطلاقة سولشاير مع مانشستر يونايتد

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

تعرض مانشستر يونايتد للخسارة من نظيره آرسنال بثنائية نظيفة في اللقاء الذي جمعهما مساء اليوم ضمن منافسات الأسبوع الثلاثون من "البريميرليج".

وتعد هي الهزيمة الأولي التي يتعرض لها الفريق في الدوري الإنجليزي منذ تولي النرويجي اولي سولشاير القيادة الفنية للفريق خلفًا للبرتغالي جوزيه موروينيو، حيث

قاد سولشاير الفريق في ثلاث عشر مباراة، استطاع أن يحقق الفوز في تسع مباريات وتعادل في ثلاث، وخسر في مباراة اليوم أمام آرسنال.

مانشستر يونايتد تلقي الهزيمة الأولي في الدوري الإنجليزي منذ تولي سولشاير تدريب الفريق، لكنها

ADTECH;loc=300;grp=%5Bgroup%5D
لم تكن الهزيمة الاولي في جميع البطولات، بل تعرض الفريق للهزيمة من باريس سان جيرمان في مباراة الذهاب بدور الــ16 من بثنائية نظيفة، قبل أن ينجح في إقصاء الفريق الفرنسي ويفوز عليه بثلاثة أهداف مقابل هدف  ويتأهل إلى دور ربع النهائي بالبطولة.

الجدير بالذكر أن مانشستر يونايتد يحتل المركز الخامس برصيد 58 نقطى في ترتيب الدوري الإنجليزي.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر ارسنال يوقف إنطلاقة سولشاير مع مانشستر يونايتد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا