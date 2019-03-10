يشارك محمود البنا وامين عمر في معسكر تطبيق تقنية الفيديو، المقرر له الفترة من 24 ل30مارس له الفترة من 24 ل30مارسالجاري بجنوب افريقيا. كما يشارك من الحكام المساعدين المصريين الثنائي أحمد حسام طه ومحمود ابو الرجال.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر امين عمر والبنا في معسكر "الفيديو" بجنوب افريقيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.