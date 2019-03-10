كريم بنزيما وحيداً في هجوم ريال مدريد أمام بلد الوليد

أعلن سانتياجو سولاري المدير الفني لفريق ريال مدريد ، عن التشكيل الذي سيخوض مواجهة بلد الوليد، ضمن منافسات الأسبوع 27 للدوري الإسباني. ضمن منافسات الأسبوع 27 للدوري الإسباني. وجاء تشكيل ريال مدريد كالتالي: حراسة المرمى: تيبو كروتوا Advertisements الدفاع: رافاييل فاران، ناتشو فيرنانديز، الفارو اودريوزولا، سيرجو ريجيلون الوسط: توني كروس، لوكا مودريتش، كاسيميرو، ماركو أسينسيو، داني سيبايوس الهجوم: كريم بنزيما

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