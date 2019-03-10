النجوم يهزم الغابة بنصف دستة أهداف في دوري القطاعات مواليد 2002

نجح فريق النجوم تحت ١٦ سنة - مواليد ٢٠٠٢ - بقيادة أحمد الضظوي في الفوز على فريق الغابة بسداسية نظيفة على ملعب نادي النجوم بمدينة أكتوبر ضمن الجولة الثالثة عشر من دوري القطاعات بالقاهرة الكبرى.

أحرز أهداف نادي النجوم محمد سيد "جولدي" ومحمد مختار وزياد العربي ومحمد أيمن ومحمد ثابت. بهذه النتيجة يرتفع رصيد نادي النجوم الى ٢٠ نقطة ، ويتجمد رصيد نادي الغابة عند ٩ نقاط.

ويتكون الجهاز الفني لفريق النجوم تحت ١٦ سنة - مواليد ٢٠٠٢ - من أحمد الضظوي مديراً فنياً للفريق ، إبراهيم عبد الصمد مديراً فنياً لقطاع الناشئين ، محمد الشيخ مدرباً ، حمدي حسين مدرباً لحراس المرمى ، أحمد حلمي مديراً إدارياً ، أحمد حسن طبيب الفريق.