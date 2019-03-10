اقامة مباريات الاسبوع ال19 لدوري الجمهورية يوم 20 مارس

قررت ادارة القطاعات باتحاد الكرة، اقامة مباريات الاسبوع ال19 المؤجل في دوري الجمهورية مواليد 97، يوم 20 مارس الجاري. يوم 20 مارس الجاري. ويشهد الاسبوع ال19، تسع مباريات كالتالي: الانتاج وبيراميدز، الداخلية والحدود، الاتحاد والزمالك، المقاصة والمقاولون، النجوم وسموحة، الاهلي والمصري، انبي وطلائع الجيش، بتروجت والاسماعيلي، الجونة ووادي دجلة

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