شاهد.. آرسنال يسقط مانشستر يونايتد بثنائية في الدوري الإنجليزي

تغلب فريق آرسنال على ضيفه مانشستر يونايتد بثنائية نظيفة، في اللقاء الذي أقيم بينهما على ستاد الإمارات، ضمن منافسات الأسبوع الثلاثين بالدوري الإنجليزي.

سجل هدفي آرسنال كل من جرانيت تشاكا وبيتر أوباميانج في الدقيقتين 12،69 على الترتيب.

بدأ اللقاء بضغط قوي من جانب آرسنال مستحوذًا على مجريات اللعب، لكن مانشستر يونايتد رد في الدقيقة التاسعة بعدما أرسل لوك شو عرضية متقنة إلى روميلو لوكاكو الذي بدوره سددها لكنها اصطدمت بالعارضة وأنقذت آرسنال من هدف محقق.

وفي الدقيقة الثانية عشرة، سجل جرانيت تشاكا الهدف الأول لآرسنال من مجهود فردي بعدما سدد كرة صاروخية من خارج منطقة الجزاء، لم يستطع دي خيا حارس مانشستر يونايتد من التصدي لها، لتعلن تفوق الجانرز بهدف.

واصل لاعبو الجانرز ضغطهم على الشياطين الحمر بعد تسجيل الهدف، وفي الدقيقة

الـ15 كاد أن يعزز أوباميانج بهدف ثان بعد استلم الكرة داخل منطقة الجزاء وبينما سيسدد انقض مدافع مانشستر يونايتد وأنقذ فريقه.

وفي الدقيقة الــ19 مرر بول بوجبا الكرة إلى زميله فريد على حدود منطقة الجزاء والذي بدوره سددها أرضية قوية لكنها ارتطمت مرة أخري بالعارضة لتنقذ بذلك المدفعجية من هدفين مؤكدين.

في الدقيقة 35 أنقذ لينو حارس مرمي آرسنال مرماه من هدف مؤكد بعد تصدي لتوغل روميلو لوكاكو داخل منطقة الجزاء.

وفي الدقيقة الأخيرة من الشوط الاول كاد مانشستر يونايتد أن يدرك التعادل لكن جرانيت تشاكا أنقذ الموقف وقطع الكرة من أمام راشفورد وتعرض لإصابة قوية على إثرها وذلك قبل أن يطلق

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حكم المباراة صافرته بانتهاء النصف الأول من المباراة.

ومع بداية الشوط الثاني ضغط مانشستر يونايتد محاولًا إدراك التعادل مع آرسنال، وفي الدقيقة 50 أهدر لوكاكو فرصة هدف مؤكد بغرابة شديدة بعدما واجه المرمي منفردًا لكنه تأخر في تسديد الكرة لينقضّ لينو حارس مرمي آرسنال وينقذ مرماه ويحولها إلى ركلة ركنية.

وفي الدقيقة 69 احتسب حكم المباراة ركلة جزاء لصالح آرسنال بعدما قام فريد بعرقلة لاكازيت، لينفذ بيتر أوباميانج ركلة الجزاء ويضعها في منتصف المرمي ليعزز تقدم فريقه بهدفين دون رد.

وفي الدقيقة 71 كاد أن يسجل لاكازيت الهدف الثالث بعد خطأ دفاعي فادح من جانب مدافعي مانشستر يونايتد وصلت إلى اللاعب الفرنسي لكنه سددها قوية أرضية مرت بجانب القائم الأيمن لمرمي مانشستر يونايتد.

ظل آرسنال محافظا على هدفيه حتى أطلق حكم المباراة صافرته معلنًا انتهاء الوقت الأصلي للقاء.

بهذه النتيجة ارتقي آرسنال إلى المركز الرابع في ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 60 نقطة، فيما يأتي مانشستر يونايتد خلفه في المركز الخامس برصيد 58 نقطة.

شاهد أهداف المبارة: