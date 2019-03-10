تعرف على تشكيل جورماهيا أمام الزمالك

يستعد نادي الزمالك لمواجهة جورماهيا الكيني فى الجولة الخامسة من دور المجموعات بكأس الكونفيدرالية الإفريقية التى تنطلق فى التاسعة مساء على استاد برج العرب بالإسكندرية. على استاد برج العرب بالإسكندرية. وجاء تشكيل جورماهيا الكيني أمام الزمالك كالتالي: ‏حراسة المرمى : فريدريك أودهيامبو. ‏خط الدفاع: فيلمون أوتيتنو وهارون شاكافا وتشارلز مومانى. ‏خط الوسط: بونفيس أوموندي وارنست ويندو وجيوفري أوشينج وكينث موجوانا وفرانسيس كاهاتا. ‏خط الهجوم: جاك تويسينجي وصامويل أونيانجو.

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