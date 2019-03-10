رباعي ريال مدريد يرفض عودة جوزيه مورينيو لتدريب الفريق

كشفت تقارير صحفية عن وجود تزمر من جانب بعض لاعبي ريال مدريد تجاه مفاوضات إدارة النادي مع البرتغالي جوزيه مورينيو لتولي القيادة الفنية خلفًا لسانتياجو سولاري المدير الفني الحالي.

ويأتي ذلك بعدما أصبح البرتغالي جوزيه مورينيو قريب من تولي القيادة الفنية لريال مدريد عقب الإخفاقات التي تعرض لها الفريق هذ الموسم، والتي كان آخرها الخروج من دور الـ 16 لبطولة دوري أبطال اوروبا بعد الهزيمة من أياكس امستردام برباعية قاسية.

وتحدثت تقارير صحافية عن وجود اتفاق بين

المدير الفني السابق لمانشستر يونايتد ورئيس نادي ريال مدريد.

وذكرت صحيفة "ديلي ميلي" الإنجليزية، أن رباعي الفريق سيرجيو راموس وكريم بنزيما ومارسيلو وجاريث بيل ضد عودة جوزيه مورينيو لتدريب الفريق خلال الفترة المقبلة.

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ويأتي رفض راموس بعدما انتقد المدرب البرتغالي أدائه في الملعب إبان توليه القيادة الفنية للفريق، فيما يرغب كريم بنزيما ومارسيلو في مجاورة زميلهم السابق كرستيانو رونالدو، ومن ثَم الانتقال

إلى يوفنتوس الإيطالي.

وأشارت الصحيفة أن جاريث بيل هو الأخر لا يرغب في عودة البرتغالي جوزيه مورينيو برغم أن الأخير أراد التعاقد مع اللاعب أثناء توليه القيادة الفنية لمانشستر يونايتد في العام الماضي.

وأكدت أن اللاعبون الأربعة تواصلو مع رئيس النادي لتوضيح رغبتهم حول عودة المدرب البرتغالي لقيادة الفريق، ليرد فلورنتينو بيريز بأنهم لن يثنوا إدارة النادي عن قرارتها.

الجدير بالذكر أن جوزيه مورينيو تولي تدريب ريال مدريد في الفترة ما بين عامي 2010-2013 وقاد الفريق للفوز في 128 مباراة وتعادل 28 مناسبة وخسر 22 أخري، بالإضافة لحصوله على الدوري الإسباني وكأس ملك إسبانيا وكأس السوبر الإسباني.