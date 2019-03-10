شيكابالا يؤازر الزمالك أمام جورماهيا من مدرجات برج العرب

حرص نجم الزمالك محمود عبدالرازق شيكابالا على التواجد في مدرجات ستاد برج العرب، لمؤازرة لاعبي الفريق الأبيض خلال مواجهة جورماهيا الكيني والتي ستنطلق بعد قليل. والتي ستنطلق بعد قليل. ويلتقى الزمالك نظيره جورماهيا الكيني في التاسعة مساء اليوم الأحد على ستاد برج العرب ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات ببطولة الكونفدرالية الافريقية. ويدخل الزمالك المباراة وهو في المركز الأخير برصيد 5 نقاط، ويحتاج إلى الفوز ليقفز للمركز الأول بترتيب المجموعة.

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