تشيلسي يُجهز لرد عملي على الفيفا

يستعد نادي تشيلسي الإنجليزي للرد على تعنت الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا، عن طريق اللجوء إلى المحكمة الرياضية في سويسرا (CAS) للسماح له بالمضي قدمًا في إبرام صفقات جديدة دون تسجيلها في قائمة الفريق بالدوري المحلي أو دوري الأبطال، وهو المقترح الذي رفضه الفيفا نهاية الأسبوع الماضي.

ورفضت لجنة الاستئناف التابعة للاتحاد الدولي للعبة (فيفا)، أول أمس الجمعة، طلب من تشيلسي لتجميد قرارها- بعدم التعاقد مع لاعبين جدد حتى يناير من عام 2020 لحين استماع استئناف النادي ضد العقوبة.

وتحصل فيفا على أدلة تؤكد خرق تشيلسي للقواعد الخاصة بالتعاقدات الدولية مع لاعبين لم يبلغوا سن الـ18 عامًا، وتلقيه لمساعدة غير شرعية من الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم والذي غُرم بدوره مبلغ مالي تجاوز الربع مليون جنيه إسترليني.

وفي بيان نشر على الموقع الرسمي لتشيلسي مطلع هذا الأسبوع، عبرت إدارة النادي عن دهشتها بشأن حكم لجنة الاستئناف التابعة للفيفا، حيث رفضت الاستئناف الخاص بالسماح لهم بإجراء تعاقدات بشكل مؤقت لحين الاستماع لاستئناف النادي.

وأضاف بيان تشيلسي “تصرف النادي وفقًا للوائح ذات الصلة وأبلغ الفيفا بالفعل بنواياه بالتقدم باستئناف قرار اللجنة التأديبية والعقوبة. وفقا لمسألة الانصاف الإجرائي والمساواة في المعاملة، والقانون السويسري، يجب أن يتم منح النادي حق إجراء الاستئناف، قبل بدء سريان العقوبة”.

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وذكر تشيلسي أنه يتم التعامل معه بشكل مختلف عن الأندية الأخرى التي سقطت من قبل في مخالفة القواعد، ويقصد برشلونة!.

وأضاف النادي في بيانه “بقدر ما يعمله النادي الآن، في كل القضايا السابقة التي فرض فيها فيفا حظرًا على تسجيل اللاعبين الجدد، تم إتخاذ قرار تعليق العقوبة حتى انتهاء عملية الاستئناف”.

وزاد بقوله “في هذه القضية، يعتقد تشيلسي أنه يُعامل بشكل غير متسق بالمقارنة مع الأندية الأوروبية الأخرى”.

وتعهد النادي بدراسة خطواته المقبلة فور وصول أسباب اتخاذ القرار مكتوبة من الفيفا.

ولاحظت إدارة تشيلسي أن بيان لجنة الاستئناف في الفيفا تضمن عبارة تضمن لها تقديم استئناف لدى المحكمة.

ويلعب تشيلسي اليوم الأحد مع ولفرهامبتون في ستامفورد ضمن مباريات البريميرليج.