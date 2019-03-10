منتخب البرازيل يُعوض مهاجم ريال مدريد “الأرعن” بهداف أياكس

وقع اختيار المدير الفني لمنتخب البرازيل الأول “تشيتشي” على هداف نادي أياكس أمستردام الهولندي “ديفيد نيريس”، لتعويض غياب مهاجم ريال مدريد الأرعن “فينيسيوس جونيور” الذي أصيب في الركبة.

فينيسيوس المعروف بتفننه في إهدار الفرص السهلة أمام المرمى، وباسهابه في الاحتفاظ بالكرة، لم تكتمل فرحته بأول استدعاء في مسيرته الكروية لصفوف منتخب البرازيل الأول بسبب الإصابة التي ستُغيبه عن الملاعب لمدة شهرين على الأقل.

وتعرض صاحب الـ 18 عامًا لإصابة خطيرة في الشوط الأول من مباراة إياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا بين ريال مدريد وأياكس أمستردام يوم الثلاثاء الماضي، قد تُهدد مشاركته بطولة كوبا أميركا 2019 التي تستضيفها البرازيل خلال الصيف.

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ولم يجد مدرب راقصي السامبا أفضل من مهاجم نادي أياكس “نيريس” لاستدعاءه بدلاً من فينيسيوس، بفضل الأداء الرائع الذي قدمه هذا الموسم لا سيما في دوري أبطال أوروبا وأمام ريال مدريد على وجه التحديد، حيث ساهم في الفوز 1/4 والتأهل إلى ربع النهائي من سانتياجو برنابيو.

وحاول ايدو جاسبار -منسق المنتخبات الوطنية في الاتحاد البرازيلي لكرة القدم- التخفيف عن فينيسيوس في هذه الظروف الصعبة التي يعيشها، قائلاً في تصريحات رسمية “فينيسيوس ونيريس من أبرز اللاعبين الشبان الذين تألقوا في مسابقات قوية للدوري، وتم استدعائهما بسبب قدراتهما الشخصية ومجهودهما الكبير”.

وسينضم نيريس إلى تشكيلة البرازيل لخوض مباراتين وديتين، الأولى أمام بنما في بورتو يوم 23 مارس الجاري والثانية أمام جمهورية التشيك في العاصمة براغ بعدها بثلاثة أيام.

واستطاع منتخب البرازيل الفوز بكل المباريات الست التي خاضها منذ خسارته أمام بلجيكا في ربع نهائي كأس العالم 2018 في روسيا.