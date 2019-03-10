اونلاين | كورة لايف - يلا شوت مشاهدة مباراة الزمااك وجور ماهيا بث مباشر كورة لايف مباراة اليوم

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صبحت مباريات الزمالك في كأس الكونفدرالية الأفريقية بمثابة مواجهات كؤوس، في ظل اشتعال المنافسة في المجموعة الرابعة من أجل التأهل إلى دور الثمانية.

الزمالك يلتقي في مواجهة قارية جديدة تقام اليوم، الأحد، مع فريق جور ماهيا الكيني، على ملعب برج العرب بالأسكندرية، في الجولة الخامسة وقبل الأخيرة من دور المجموعات.

مباراة الحسم

مواجهة لا تقبل القسمة بالنسبة للزمالك، فممثل مصر الوحيد بالكونفدرالية بات في حاجة للفوز بجميع النقاط من أجل الحفاظ على آمال التأهل إلى الدور المقبل.

الزمالك يتواجد حاليًا في المركز الثالث بالمجموعة برصيد خمس نقاط، خلف نصر حسين داي الجزائري بسبع نقاط، ثم جور ماهيا بست نقاط، وأمام بترو أتلتيكو الأنجولي بأربع نقاط.

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لا تهاون

فقد الزمالك عدد من النقاط خلال مجموعات الكونفدرالية بسبب إهدار لاعبيه لعدد من الفرص التهديفية المحققة، ولكنه نجح في استعادة توازنه نوعًا ما بالفوز على بترو أتلتيكو في أنجولا.

مواجهة جور ماهيا لا تختلف كثيرًا عن لقاء بترو أتلتيكو من ناحية الطموح بالنسبة للزمالك، إذ يريد الزمالك التقدم على منافس مباشر له على التأهل، وذلك عن طريق تحقيق الفوز.

رد الاعتبار

كان جور ماهيا منافسًا مغمورًا بالنسبة للزمالك قبل انطلاق مباريات دور المجموعات، إلا أنه نجح في تحقيق المفاجأة خلال الجولة الأولى عن طريق الفوز على الأبيض.

جور ماهيا حقق فوزًا على الزمالك بأربعة أهداف لأثنين في الجولة الأولى، مما يدفع لاعبو ممثل مصر للسعي إلى رد الاعتبار عن طريق تحقيق الفوز وبنتيجة مُرضية خلال لقاء اليوم.

خطر مجلس إدارة الزمالك لاعبيه بمضاعفة المكافآت في حالة الفوز على جور ماهيا الكيني، في المباراة المقرر إقامتها في التاسعة من مساء اليوم الأحد، في الجولة قبل الأخيرة من مرحلة المجموعات ببطولة الكونفدرالية الإفريقية. وطالب رئيس الزمالك لاعبيه في مسكر الإسكندرية بالتركيز في الملعب، مؤكدًا أن المكافآت ستكون مضاعفة في حالة تحقيق الهدف من المباراة وهو حصد الثلاث نقاط للاقتراب من التأهل لربع النهائي البطولة القارية. من جانبه، حرص السويسري كريستيان جروس المدير الفني للزمالك على عقد جلسة خاصة مع المغربي حميد أحداد جناح الفريق لدعمه معنويًا لمواصلة الأداء الجيد الذي ظهر عليه اللاعب أمام بترو اأتلتيكو الأنجولي. وطالب المدرب لاعبه بمواصلة تسجيل الأهداف، بعدما نجح خلال المباراة الماضية في إحراز هدفه الأول مع الزمالك وقيادة الفريق للفوز على بترو أتلتيكو خارج الديار بنتيجة (1-0) بالجولة الرابعة من دور المجموعات. وشدد جروس في حديثه مع أحداد على ضرورة استغلال الفرص التي تسنح له جيدًا، والتركيز في اللمسة الأخيرة. ويدخل الزمالك المباراة محتلا المركز الثالث في جدول ترتيب المجموعة الرابعة برصيد 5 نقاط، خلف نصر حسين داي الجزائري المتصدر برصيد 7 نقاط، وجور ماهيا صاحب المركز الثاني برصيد 6 نقاط، فيما يأتي بترو أتلتيكو بالمركز الرابع برصيد 4 نقاط.