اونلاين | انطلاق الشوط الاول (بث مباشر) الزمالك وجورماهيا في الكونفيدرالية رابط شغال

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انطلاق الشوط الاول (بث مباشر) الزمالك وجورماهيا في الكونفيدرالية رابط شغال

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انطلاق الشوط الاول (بث مباشر) الزمالك وجورماهيا في الكونفيدرالية رابط شغال

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انطلاق الشوط الاول (بث مباشر) الزمالك وجورماهيا في الكونفيدرالية رابط شغال

الدستور خدمة سهلة ومضمونة لك لمشاهدة مباراة الزمالك وجور ماهيا بث مباشر في اللقاء الذي يجمع بينهما ضمن الجولة الخامسة من مرحلة المجموعات في كأس الكونفدرالية الأفريقية، وكانت مباراة الذهاب بين الفريقين انتهت بفوز جور ماهيا بنتيجة 4-2، ويسعى الزمالك إلى الفوز اليوم لأن هذه المواجهة مصيرية للأبيض حتى ينافس على التأهل والعبور من مرحلة المجموعات، ويحتل نادي جور ماهيا المركز الثاني في المجموعة برصيد 6 نقاط بينما يأتي الزمالك في المركز الثالث في المركز الثالث برصيد 5 نقاط.

انطلاق الشوط الاول (بث مباشر) الزمالك وجورماهيا في الكونفيدرالية رابط شغال

تم تحديد موعد اللقاء ليكون اليوم الأحد في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت مصر والعاشرة بتوقيت المملكة العربية السعودية، ومن المقرر أن تقام المباراة على ملعب القاهرة الدولي وتنقل قناة بي ان سبورت 1 اللقاء بتعليق علي محمد علي.