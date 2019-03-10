اونلاين | رابط كورة اون لاين (ZAMALEK) - بث مباشر مباراة الزمالك وجورماهيا اليوم كورة لايف | مشاهدة مباراة الزمالك وجورماهيا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رابط كورة اون لاين (ZAMALEK) - بث مباشر مباراة الزمالك وجورماهيا اليوم كورة لايف | مشاهدة مباراة الزمالك وجورماهيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

في التاسعة مساء موعد مباراة الزمالك وجورماهيا الكيني نقل مباشر وحصري اليوم في الخليج 365 متابعة zamalek اليوم مشاهدة لايف في الكونفيدرالية في مباراة يحتاج الزمالك للفوز بها للتغلب على الظروف السابقة عقب فقدان الكثير من النقاط.

رابط كورة اون لاين (ZAMALEK) - بث مباشر مباراة الزمالك وجورماهيا اليوم كورة لايف | مشاهدة مباراة الزمالك وجورماهيا

يستضيف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك في التاسعة مساء اليوم نظيره جورماهيا الكيني في مواجهة هامة ومرتقبة ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات بالبطولة الكونفدرالية والذي سيجمع الفريقين على ملعب برج العرب .

رابط كورة اون لاين (ZAMALEK) - بث مباشر مباراة الزمالك وجورماهيا اليوم كورة لايف | مشاهدة مباراة الزمالك وجورماهيا

ويسعى الزمالك لتحقيق الفوز في المباراة لتعزيز فرص تأهله بالمجموعة حيث يدخل الفريق المباراة وهو بالمركز الثالث بمجموعته برصيد 5 نقاط فيما يحتل جورماهيا المركز الثاني برصيد 6 نقاط خلف المتصدر نصر حسين داي الجزائري وصاحب النقاط الـ7 ويتزيل المجموعة الفريق الأنجولى بتروأتليتكو برصيد 4 نقاط..

رابط كورة اون لاين (ZAMALEK) - بث مباشر مباراة الزمالك وجورماهيا اليوم كورة لايف | مشاهدة مباراة الزمالك وجورماهيا

ومن جانبه عقد السويسري كريستيان جروس المدير الفني للزمالك عدة جلسات مع لاعبي الأبيض وطالبهم بتحقيق الفوز ومواصلة نغمة الانتصار من أجل الحفاظ على فرصهم في مواصلة المشوار في البطولة وعدم الدخول في حسبة برما ولا سيما وأن اللقاء الأخير في الجولة يقام في الجزائر أمام نصر حسين داي.

رابط كورة اون لاين (ZAMALEK) - بث مباشر مباراة الزمالك وجورماهيا اليوم كورة لايف | مشاهدة مباراة الزمالك وجورماهيا

وعلى الجانب الأخر يسعى فريق جورماهيا الكيني إلى الخروج من استاد برج العرب بنتيجة إيجابية وتفادي الهزيمة من أجل حسم تأهله للدور القادم من البطولة وتأكيد تفوقه على الزمالك بعدما حسم لقاء الذهاب بأربعة أهداف مقابل هدفين في لقاء الجولة الأولى من البطولة.

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ويقدم "الجمهورية" بث مباشر لمباراة الزمالك وجورماهيا اليوم الأحد بالبطولة الكونفدرالية .

بث مباشر لمباراة الزمالك وجورماهيا الكينى، بث مباشر اون لاين اليوم 10-03-2019 فى الكونفدرالية الافريقية.

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التشكيل المتوقع للزمالك في مواجهة جورماهيا الكيني

ومن المتوقع ان يبدأ الزمالك بالتشكيل التالي :

حراسة المرمى : محمود عبدالرحيم جنش

خط الدفاع: عبد الله جمعة، محمود علاء، محمود حمدي الونش، حمدي النقاز

خط الوسط: طارق حامد، فرجاني ساسي، يوسف أوباما، أحمد مصطفى زيزو وحميد أحداد.

خط الهجوم: عمر السعيد

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