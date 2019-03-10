اونلاين | youtube HD بث مباشر Live مشاهدة مباراة الزمالك وجورماهيا اليوم يلا شوت yalla shoot دون تقطيع أونلاين| الان لايف يوتيوب

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مشاهدة مباراة الزمالك وجورماهيا بث مباشر يلا شوت bein sport hd، بعد مرور أربع جولات بدور المجموعات من البطولة، يأتي نصر حسين داي الجزائري في صدارة المجموعة الرابعة بعدما جمع 7 نقاط، ويليه غورماهيا الكيني برصيد 6 نقاط، فيما يحتل الزمالك المركز الثالث بالترتيب برصيد 5 نقاط من الجولات الأربعة السابقة، أما بيترو اتليتكو الأنجولي فإنه يتذيل الجدول برصيد 4 نقاط فقط، وسنضيف لكم رابط مشاهدة مباراة الزمالك وجورماهيا يلا شوت بين سبورت كورة ستار kora live.
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