اونلاين | zamalek online.. مشاهدة مباراة الزمالك وجورماهيا بث مباشر live hd

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر zamalek online.. مشاهدة مباراة الزمالك وجورماهيا بث مباشر live hd والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ننقل لكم مشاهدة مباراة الزمالك وجورماهيا الكيني بث مباشر اونلاين كورة لايف في كأس الكونفدرالية لكرة القدم مساء اليوم الأحد 3 فبراير على ملعب موي ستاديوم، حيث يسعى نادي الزمالك في مواصلة نتائجه الجيدة منذ بداية الموسم الحالي والتغلب على منافسه من أجل تحقيق لقب أفريقي بعد غياب سنوات عديدة، ولكن ذلك لن يكون سهلاً، خاصةً في ظل وجود خصم قوي يلعب على أرضه ووسط جماهيره، ومن خلال هذا المقال نضيف لكم رابط يلا شوت hd بث مباشر الزمالك ضد جورماهيا قبل بدايتها بدقائق معدودة بدون أدنى تقطيع للمتابعين.

الزمالك وجورماهيا الكيني بث مباشر

وستنطلق مواجهة الزمالك أمام جورماهيا في الساعة الثالثة عصراً مساءا بتوقيت مصر، الرابعة مساءا بتوقيت السعودية، ويمكنكم مشاهدة مباراة الزمالك اليوم من خلال شبكة قنوات بي إن سبورت عبر شاشة beIN SPORTS HD 1 التي لديها الحقوق الحصرية لإذاعة كافة لقاءات البطولة الإفريقية بالتعليق العربي للمعلق المميز علي محمد علي.

يلا شوت مباراة الزمالك وجورماهيا

يمكن مشاهدة مباراة الزمالك ضد الفريق الكيني عبر النايل سات على قناة بي إن سبورت، أو من خلال الإنترنت أون لاين عن طريق روابط بث مباشر المباراة التي سوف نضيفها لكم قبل انطلاق اللقاء مباشرة لمتابعة المباراة المثيرة والصعبة على الفريق الأبيض.

رابط مشاهدة مباراة الزمالك وجورماهيا الكيني

كونوا متابعين معنا من خلال تلك الصفحة وسنضع رابط بث حي مباشرة لمتابعة المواجهة بجودة عالية اتش دي حتى يتمكن عاشقي الساحرة المستديرة من الاستمتاع بالمواجهة المنتظرة بين الفريقين في بطولة الكونفدرالية.

ويحاول نادي الزمالك العودة على المستوى القاري والتتويج بأي لقب إفريقي بعد غيابه عن الساحة منذ عام 2002 عندما حصد دوري الأبطال الخامس له تاريخياً.

أعلن كريستيان جروس عن تشكيلة الفريق الأبيض لمواجهة جورماهيا وهي: حراسة المرمى : محمود عبد الرحيم جنش، خط الدفاع : محمود علاء – محمود حمدي الونش – عبد الله جمعه – حمدي النقاز، خط الوسط : طارق حامد – فرجاني ساسي – محمود كهربا – ابراهيم حسن- يوسف أوباما، وفي الهجوم: خالد بوطيب.

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تلك هي المواجهة الأولى التي يخوضها المهاجم الدولي المغربي خالد بو طيب بشكل أساسي مع نادي الزمالك، فيما سيجلس عمر السعيد على دكة الإحتياط.

بعد مرور ربع ساعة من اللقاء، تقدم الزمالك بهدف في الدقيقة السابعة عن طريق لاعبه إبراهيم حسن.

تمكن فريق جورماهيا الكيني من تسجيل هدف التعادل في الدقيقة 25 من زمن المباراة.

تويسينجي يحرز هدف التقدم للفريق الكيني في الدقيقة 38، لتصبح النتيجة 2-1 حتى الآن.

سجل الزمالك هدف التعادل عن طريق إبراهيم حسن في الدقيقة 44، وبعدها أطلق حكم اللقاء صافرة نهاية الشوط الأول، وننتظر ما سوف تشهده الدقائق المتبقية من الشوط الثاني للمباراة المُشوقة.

بدأ الشوط الثاني من مباراة الزمالك وجورماهيا الكيني منذ دقائق، حيث يحاول الفريق الأبيض تسجيل هدف الفوز وإقتناص الثلاث نقاط.

سجل الفريق الكيني الهدف الثالث في مرمى الزمالك، وجاء ذلك في الدقيقة 51 عن طريق لاعبه نيكولاس كيبكيروي.

مرت 80 دقيقة من زمن المواجهة، ولا يزال الزمالك متأخر في النتيجة بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

سجل جورماهيا الهدف الرابع في الدقيقة لتصبح النتيجة 4-2 وينتهي اللقاء.