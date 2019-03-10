اونلاين | Match zamalek مشاهدة مباراة الزمالك اليوم بث مباشر يلا شوت | الكونفدرالية الافريقية مباشر (يلا شوووووت)

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تقدم "الدستور" خدمة البث المباشر لمباراة الزمالك وجورماهيا، في إطار منافسات كأس الكونفدرالية الأفريقية، الأحد 10-3-2019.
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ويمكن مشاهدة مباراة الزمالك وجورماهيا، التي تقام على استاد برج العرب، على قنوات "بي إن سبورتس"، في تمام الساعة 9 مساءً.
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ويحتل الزمالك المركز الثالث في المجموعة الرابعة برصيد 5 نقاط، في حين يحتل جورماهيا المركز الثاني برصيد نقاط 6.