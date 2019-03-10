اونلاين | Match zamalek مشاهدة مباراة الزمالك اليوم بث مباشر يلا شوت | الكونفدرالية الافريقية مباشر (يلا شوووووت)

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يلا شوت بث مباشر مشاهدة مباراة الزمالك وجورماهيا أونلاين كورة لايف yalla shoot يوتيوب بدون تقطيع، يترقب عشاق القلعة البيضاء مشاهدة مباراة الزمالك وجورماهيا الكيني في التاسعة مساء اليوم ضمن لقاءات المرحلة الخامسة من مجموعات الكونفدرالية الافريقية، وهي المواجهة التي يسعى من خلالها الفريق الأبيض في تحقيق الفوز وحصد الثلاث نقاط من أجل تصدر ترتيب مجموعته، وسننقل رابط مشاهدة مباراة الزمالك ضد جورماهيا كورة ستار اون لاين بث مباشر بالتعليق العربي المتميز في البطولة القارية الهامة.

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تقدم "الدستور" خدمة البث المباشر لمباراة الزمالك وجورماهيا، في إطار منافسات كأس الكونفدرالية الأفريقية، الأحد 10-3-2019.

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ويمكن مشاهدة مباراة الزمالك وجورماهيا، التي تقام على استاد برج العرب، على قنوات "بي إن سبورتس"، في تمام الساعة 9 مساءً.

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ويحتل الزمالك المركز الثالث في المجموعة الرابعة برصيد 5 نقاط، في حين يحتل جورماهيا المركز الثاني برصيد نقاط 6.