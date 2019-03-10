اونلاين | Yalla shoot - يلا شوت | مشاهدة مباراة الزمالك وجور ماهيا بث مباشر اليوم بدوري أبطال أوروبا | كورة اونلاين

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أعلن حسن أوكتاي المدير الفني لجور ماهيا الكيني عن تشكيل الفريق لمواجهة الزمالك في الجولة الخامسة من دور المجموعات للكونفيدرالية الإفريقية.

ويشهد التشكيل تواجد جاك تويسينجي الذي أحرز هدفين في مرمى الزمالك خلال مباراة الجولة الأولى التي انتصر فيها جور ماهيا على الزمالك بنتيجة 4-2، وذلك وفقًا لما أعلنه موقف فوتا الكيني.

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ويلعب بشكل أساسي في المباراة تشارلز موماني، بدلًا من شافيق باتامبوزي غير المتواجد في المباراة أمام الزمالك بسبب الإيقاف.

ويحتاج الزمالك إلى الفوز في المباراة من أجل الحصول على صدارة جدول ترتيب المجموعة برفع رصيده إلى 8 نقاط.

ويتكون تشكيل جور ماهيا من: فريدريك أوديامبو؛ فيليمانو أوتينو، جيوفري أوتشينجو، هارون شاكافا، تشارلز موميني؛ ارنيست ويندو، بونيفاسي أوموندي، كينيث موجونا، فرانسيس كاشاتا، صامويل أونيانجو، جاك تويسينجي،