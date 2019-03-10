اونلاين | يلا شوت GOAL | بث مباشر الزمالك وجور ماهيا| مباراة zamalek بث مباشر|beIN SPORT بث مباشر مباراة لايف

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر يلا شوت GOAL | بث مباشر الزمالك وجور ماهيا| مباراة zamalek بث مباشر|beIN SPORT بث مباشر مباراة لايف والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تحركت حافلات أعضاء نادي الزمالك متجهة لملعب الجيش بمدينة برج العرب لمؤازرة فريق الكرة الأول في مباراته المرتقبة أمام فريق جور ماهيا الكيني بالكونفدرالية.

ويستضيف الزمالك فريق جور ماهيا اليوم الأحد في تمام الساعة التاسعة مساءً، بالجولة الخامسة لدور المجموعات ببطولة الكونفدرالية.

Advertisements

وحرص رئيس النادي على متابعة نقل الأعضاء من مقر النادي إلى ملعب برج العرب.

وخصص مجلس إدارة نادي الزمالك 40 حافلة كبيرة من أجل نقل الأعضاء ولاعبي الفرق الجماعية لملعب المباراة من أجل تشجيع الفريق في مباراة جور ماهيا.

ويدخل الزمالك المباراة محتلا المركز الثالث في جدول ترتيب المجموعة الرابعة برصيد 5 نقاط، خلف نصر حسين داي الجزائري المتصدر برصيد 7 نقاط، وجور ماهيا صاحب المركز الثاني برصيد 6 نقاط، فيما يأتي بترو أتلتيكو بالمركز الرابع برصيد 4 نقاط.