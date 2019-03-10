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رياضة | جماهير الزمالك تهتف لـ"شيكابالا" في مباراة جورماهيا

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قامت جماهير نادي الزمالك الموجودة في مدرجات ستاد الجيش بمدينة برج العرب بتوجيه تحية خاصة لمحمود عبدالرازق شيكابالا المعار إلى فريق أبولون سميرني اليوناني عقب تواجده في مقصورة الملعب.

ورحبت الجماهير بعودة شيكابالا مرة أخرى، بعد نهاية الموسم الجاري إلى صفوف الفريق من أجل ختام مشواره الكروي في القلعة البيضاء.

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وتواجدت أعداد قليلة من جماهير نادي الزمالك في مدرجات ملعب ستاد الجيشئ بمدينة برج العرب قبل المباراة المرتقبة بين الفريق الابيض ونظيره جورماهيا الكيني في بطولة الكونفدرالية الإفريقية.

وحرصت الجماهير على توجيه التحية إلى اللاعبين قبل انطلاق المباراة حيث هتفت : تعال تعال.. تعال نكسب أفريقيا".

وقامت الجماهير أيضا بتوجيه تحية خاصة لكل لاعب على هامش أداء فترة الاحماء.

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