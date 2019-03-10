رياضة | أهداف مباراة - الصفاقسي التونسي 2 × 1 النجم الساحلي التونسي | الكونفيدرالية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أهداف مباراة - الصفاقسي التونسي 2 × 1 النجم الساحلي التونسي | الكونفيدرالية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
سيلتا فيغو
0
x
13:00
1
ريال بيتيس
جيرونا
2
x
17:15
3
فالنسيا
إشبيلية
1
x
19:30
1
ريال سوسييداد
ليفانتي
0
x
19:30
0
فياريال
بلد الوليد
-
x
21:45
-
4
x
14:00
2
بيرنلي
1
x
16:05
1
وولفرهامبتون
آرسنال
2
x
18:30
0
مانشستر يونايتد
بيترو أتلتيكو - أنجولا
2
x
15:00
0
نصر حسين داي - الجزائر
نكانا - زامبيا
3
x
15:00
0
زيسكو يونايتد - زامبيا
أشانتي كوتوكو - غانا
1
x
15:00
1
الهلال - السودان
الرجاء الرياضي - المغرب
0
x
18:00
0
حسنية أكادير - المغرب
النادي الصفاقسي - تونس
2
x
18:00
1
النجم الساحلي - تونس
ساليتاس - بوركينا فاسو
1
x
18:00
1
إينوجو رينجرز - نيجيريا
نهضة بركان - المغرب
0
x
21:00
0
أوثو دويو - الكونجو
الزمالك - مصر
0
x
21:00
0
غور ماهيا - كينيا