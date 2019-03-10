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رياضة | أهداف مباراة - الصفاقسي التونسي 2 × 1 النجم الساحلي التونسي | الكونفيدرالية

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كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أهداف مباراة - الصفاقسي التونسي 2 × 1 النجم الساحلي التونسي | الكونفيدرالية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

سيلتا فيغو

0

x
13:00

1

ريال بيتيس

جيرونا

2

x
17:15

3

فالنسيا

إشبيلية

1

x
19:30

1

ريال سوسييداد

ليفانتي

0

x
19:30

0

فياريال

بلد الوليد

-

x
21:45

-

4

x
14:00

2

بيرنلي

1

x
16:05

1

وولفرهامبتون

آرسنال

2

x
18:30

0

مانشستر يونايتد

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بيترو أتلتيكو - أنجولا

2

x
15:00

0

نصر حسين داي - الجزائر

نكانا - زامبيا

3

x
15:00

0

زيسكو يونايتد - زامبيا

أشانتي كوتوكو - غانا

1

x
15:00

1

الهلال - السودان

الرجاء الرياضي - المغرب

0

x
18:00

0

حسنية أكادير - المغرب

النادي الصفاقسي - تونس

2

x
18:00

1

النجم الساحلي - تونس

ساليتاس - بوركينا فاسو

1

x
18:00

1

إينوجو رينجرز - نيجيريا

نهضة بركان - المغرب

0

x
21:00

0

أوثو دويو - الكونجو

الزمالك - مصر

0

x
21:00

0

غور ماهيا - كينيا

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