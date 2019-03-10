رياضة | بث مباشر مباراة الزمالك وجورماهيا (بدون تقطيع) في الكونفيدرالية الإفريقية (لحظة بلحظة)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بث مباشر مباراة الزمالك وجورماهيا (بدون تقطيع) في الكونفيدرالية الإفريقية (لحظة بلحظة) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يلتقي نادي الزمالك بعد قليل، مع جورماهيا الكيني في مواجهة يحتضنها ملعب برج العرب في الجولة الخامسة من دور المجموعات بالكونفيدرالية الإفريقية. تشكيل الزمالك الأساسي : حراسة المرمى: محمود عبد الرحيم "جنش". خط الدفاع: عبد الله جمعة - محمود علاء - محمود حمدي "الونش" - حمدي النقاز. Advertisements خط الوسط الدفاعي: طارق حامد - فرجاني ساسي. خط الوسط الهجومي: يوسف أوباما - أحمد مصطفى "زيزو" - حميد أحداد. خط الهجوم: عمر السعيد. توقيت مباراة الزمالك وجور ماهيا 10:00 مساءاً بتوقيت السعودية .9:00 مساءاً بتوقيت مصر .9:00 مساءاً بتوقيت فلسطين .9:00 مساءاً بتوقيت الأردن.9:00 مساءاً بتوقيت سوريا .9:00 مساءاً بتوقيت لبنان .10:00 مساءاً بتوقيت العراق .9:00 مساءاً بتوقيت السودان .10:00 مساءاً بتوقيت اليمن .9:00 مساءاً بتوقيت ليبيا .8:00 مساءاً بتوقيت تونس .8:00 مساءاً بتوقيت الجزائر .8:00 مساءاً بتوقيت المغرب .11:00 مساءاً بتوقيت الإمارات.10:00 مساءاً بتوقيت البحرين.11:00 مساءاً بتوقيت سلطنة عُمان.10:00 مساءاً بتوقيت الكويت .10:00 مساءاً بتوقيت قطر.7:00 مساءاً بتوقيت موريتانيا.10:00 مساءاً بتوقيت جزر القمر .7:00 مساءاً بتوقيت غرينتش GMT .

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